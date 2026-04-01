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青马大桥2死车祸｜的士挨巴士撞司机乘客双亡 亲属伤心认尸

突发
更新时间：11:22 2026-04-01 HKT
发布时间：11:22 2026-04-01 HKT

青马大桥前晚（3月30日）发生致命车祸，一辆龙运巴士沿青屿干线驶往机场方向，途中在青马大桥撞上一辆因故障停在慢线之的士。的士66岁姓冯男司机和37岁姓郭男乘客被困，由消防员救出送院双双不治。今日（4月1日）早上，冯家和郭家的亲属分别到葵涌殓房办理认尸手续，双方表现伤心不发一言，其后离去。

事发于前晚深夜约11时16分，消息称冯男当时驾驶的士接载郭男，沿青马大桥往机场方向行驶，但因的士故障，冯男于是将的士停在桥面左边第一线。未料一辆前往东涌码头的E32A号线龙运巴士尾随而至，猛撞的士车尾。的士被撞至打「白鸽转」掉头，车尾严重凹陷；巴士车头挡风玻璃爆裂。

巴士上一名66岁姓苏女乘客亦受伤，由救护车送院治理。意外后路面遗下一个行李箱，怀疑属于的士乘客。警方经调查，以涉嫌危险驾驶引致他人死亡，拘捕龙运巴士的49岁姓戴男车长，新界南总区交通部特别调查队正跟进案件。龙运巴士公司则表示，对意外感到难过，已即时暂停涉事车长驾驶职务，并会配合警方调查事故原因。

 

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