筲箕湾嘉亨湾单位传「灾难级」异味 惊动邻居报案 屋主网上揭来源竟是「它」

筲箕湾一个住宅单位昨晚（31日）传出强烈异味，惊动邻居误以为发生事故报警，事件更一度升级至「灾难级」，连消防「灾难应变救援」车亦到场，最终揭发只是猫只排泄物气味引起，场面令人哭笑不得。

邻居闻异味受惊报警

肇事单位户主在社交平台分享事件，指当时突然收到母亲讯息指「隔篱屋报警，话我哋屋企好臭，佢哋好惊要即刻报警」，一度以为屋企发生火警或严重事故，吓到即刻赶返去。事主立即赶回家中，途中更担心会「见到尸体或起火」，岂料打开门后发现「得屎同一只猫」，原来是事主爱猫「小虎」喺门口留下排泄物。

事主笑言，事件出动两架消防车、救护车，甚至连「灾难应变救援」车都到场，指「10几个消防员为咗两笃屎」，直言系「小虎惹祸」引发的「一场乌龙」，但亦感谢救援人员到场处理。

事主在帖文中亦贴上「小虎」的照片，怀疑爱猫因「不满」事主仍未返回家中陪伴睡觉，及仍未找猫砂下「犯案」。

警方表示，晚上约9时57分接报，指嘉亨湾6座一单位传出不明气味。警方、消防及救护人员到场调查后，证实气味来自单位内猫只排泄物，事件其后转作投诉处理。

事件在网上曝光后，引来大批网民留言。有网民质疑：「隔篱邻居会唔会夸张咗？」亦有人笑言：「真系第一次听闻猫屎会搞到人哋要核突报警。」更有网民幽默留言：「猫猫麻烦你帮手落份口供！」