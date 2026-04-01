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海关一日内捣破两私烟仓 检357万支烟值1600万 拘两无业男

突发
更新时间：02:47 2026-04-01 HKT
发布时间：02:47 2026-04-01 HKT

香港海关于周二（31日）展开反私烟行动，一日内接连捣破葵涌及元朗两个私烟贮存仓库，共检获约357万支怀疑私烟，估计市值约1,600万元，应课税值约1,200万元，并拘捕两名男子。

海关税收罪案调查科税收调查第二组调查主任胡旨逵表示，首宗案件发生于葵涌。海关人员上午在一幢工厦巡查期间，发现一名男子正将多个大型行李箱及行李袋推入单位，遂上前截查，于行李内检获约13万支怀疑私烟，当场拘捕该名46岁、报称无业的持双程证男子。其后人员进入单位搜查，再检获约211万支私烟，合共检获约224万支。

海关指出，现场发现大量行李箱、行李袋、纸皮箱及包装物料，相信私烟集团利用入境旅客以「蚂蚁搬家」方式偷运私烟来港，再以工厦单位作为集散中心，重新包装及分销。部分私烟已被重新装箱并砌成板货，怀疑准备转运出口；加上部分品牌并非本港常见，估计或转运至烟税较高的海外地区牟利，亦不排除供应本地市场。

第二宗案件则发生于元朗。海关根据情报分析锁定一个乡郊铁皮场，并于同日下午采取行动，在场外截查一名61岁、报称无业的本地男子，于其私家车内检获约5万支怀疑私烟。人员其后进入铁皮场搜查，再检获约128万支私烟，行动中合共检获约133万支。海关相信该批私烟主要供应元朗一带，并已成功捣破一个私烟储存仓库。

海关在元朗一个乡郊铁皮场拘捕一名61岁、报称无业的本地男子。黎志伟摄
海关在元朗一个乡郊铁皮场拘捕一名61岁、报称无业的本地男子。黎志伟摄
海关在元朗一个乡郊铁皮场捣破私烟储存仓库，共检获约133万支私烟。海关图片
海关在元朗一个乡郊铁皮场捣破私烟储存仓库，共检获约133万支私烟。海关图片

海关强调，买卖私烟均属违法。根据《应课税品条例》，任何人处理、管有、售卖或购买私烟，一经定罪，最高可被判罚款200万元及监禁7年。市民如发现怀疑私烟活动，可致电海关24小时热线1828080或透过电邮举报。

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