24岁卖家观塘站交收9万元Pokémon卡 先后被劫遇袭力保不失 警拘一男

动画Pokémon（宝可梦、宠物小精灵）的游戏卡牌近年有价有市，引来贼人虎视眈眈。今日（3月31日）下午，观塘站一名24岁男子带同一张价值9万元的Pokémon卡牌，与人在街头交易期间，竟遭对方抢走卡牌，追截期间又祸不单行遭他人袭击受伤。所幸最终贼人落网，事主没有损失，警方正追缉另一名涉案疑人下落。

事发于今日下午2时许，24岁姓陈男事主与35岁姓伍男子，在观塘站近B出口交易Pokemon卡牌，其间伍男突然将一张价值9万元的Pokémon卡牌窃走，并往D出口方向逃去。

目前案件正由观塘警区刑事调查队第五队跟进。资料图片

事主随即追上，所幸最终截到贼人。然而事主追截中途却遭遇插曲，于近D出口天桥位置，遭另一名不明男子阻拦并以手袭击，疑犯得手后往月华街方向逃去。

警方接获途人报案后到场，经初步调查后，以涉嫌「袭击致造成身体伤害」及「盗窃」将伍男拘捕，并于现场起回涉案卡牌，事主没有财物损失。

目前案件正由观塘警区刑事调查队第五队跟进，警方正扣查被捕男子，并追查施袭疑犯下落及与涉案人关系。事主额头及手部擦伤，清醒被送往联合医院治理。

事主额头及手部擦伤，清醒被送往联合医院治理。资料图片