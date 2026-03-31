跨境车涉改装「双油缸」偷运平价电油 海关破元朗新田两鬼油站拘两男

海关及消防处分别于3月4日及31日联合行动，于元朗锦上路及新田麒麟山，分别捣破两个非法电油加油站，共检获约4,700公升怀疑未完税电油，市值约14万元，应课税值约28,000元。行动中，人员亦截获两部载有未完税电油的跨境私家车，以及一部怀疑用作非法流动加油站的私家车。两名跨境私家车司机被捕。涉案两部跨境私家车的油缸都怀疑经过改装及加大，以走私更多未完税电油。

海关月内两度执法 破获锦上路及新田非法油站

首先于3月4日，关员于本月初（3 月 4 日）在元朗锦上路捣破一个非法电油加油站。在加油站内发现一辆载有怀疑未完税电油的跨境私家车。该车辆涉嫌改装油缸，以加大油缸容量走私大量未完税电油到非法油站卸载，以供应本港非法电油市场。行动中，人员共检获2,700公升未完税电油，市值约8万元，应课税值约16,000元，一名37岁的本地男跨境私家车司机亦同时被捕。

另外在今日，海关亦在经过连日深入调查，今日与消防处人员捣破新田麒麟山另一个同类非法加油站，检获另一部跨境私家车，相信同是用作走私未完税电油到场内卸载，一名43岁内地男子的跨境私家车司机被捕。人员现场检获约1,700公升怀疑未完税电油及大批入油工具，电油市值约5万元，应课税值约1万元。另外，关员在场亦发现一部怀疑用作流动非法加油站的私家车，私家车经改装后放置了一个塑胶储存缸，并装有300公升怀疑未完税电油，市值约9,000元，应课税值约1,800元，同时亦发现大批入油工具。

跨境私家车沦运油工具 非法改装「双油缸」大容量走私

海关人员已检走上述涉案车辆、电油及油具作进一步调查，不排除会有更多人被捕。海关税收罪案调查科税收调查第三组高级调查主任陈胜龙提到，随著电油价格上升，香港与内地的电油零售价有明显差距。有不法之徒基于经济诱因，非法改装或加大跨境车辆的油缸，以便偷运大量电油来港，然后储存在乡郊的非法储存仓，或直接供应非法加油站。

据了解，有涉案非法改装车辆有两个油缸，入油位置有两个，相信是为了方便注入不同种类燃油，以待之后偷运来港供应不同驾驶者。

有涉案非法改装车辆有两个油缸，相信是为了方便偷运不同种类燃油。

涉案车辆将充公 海关吁切勿以身试法

海关直言，跨境车辆在没有合规格消防装置的铁皮场卸载非法燃油，除涉及逃税问题外，同时亦构成极高火灾风险，对涉事车辆及周边居民构成极大安全隐患。海关呼吁跨境司机切勿参与任何走私活动，如发现有为走私目的而更改车辆装置、构造物或结构并加以利用，根据香港法例《进出口条例》，该车辆可予没收。海关强调，对于打击市内的非法燃油活动绝不手软，并会加强源头堵截，涉案违法车辆会根据《应课税品条例》被检取，并向法庭申请充公。

海关亦呼吁市民切勿光顾非法加油站。根据《应课税品条例》，任何人若处理、售卖或购买未完税燃油即属违法，一经定罪，最高可被判罚款 100 万元及监禁两年，涉案车辆亦可能被充公。如发现非法燃油活动，可致电海关24小时热线182 8080或消防处24小时热线5577 9666举报。