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深井住宅沦毒贩分销场 海关拘两男女检260万各类毒品

突发
更新时间：17:44 2026-03-31 HKT
发布时间：17:44 2026-03-31 HKT

海关人员经深入调查，昨日（3月30日）捣破深井一个隐藏于住宅单位的毒品分销中心，拘捕两名涉案男女，并检获市值共约值260万元的毒品，包括2.4公斤怀疑氯胺酮、约 1.4公斤怀疑霹雳可卡因和104粒怀疑硝甲西泮 ，以及一批毒品包装工具。

被捕男女分别23岁及22岁，均报称无业，为朋友关系。据悉男子涉嫌收取数千元报酬，负责租用单位作毒品储存、包装及分销，供应给新界区用户，至于女子角色仍在调查。

海关相信，贩毒集团选择交通较不便、人流较稀少地区的住宅作为据点，企图增加执法难度，但最终仍难逃法网。

海关毒品调查科毒品调查第三组调查主任卓主烽呼吁，业主在出租单位前应多加留意租客背景，以免单位被用作不法用途。被捕男女已被共同控以一项「贩运危险药物」罪，案件将于明日（4月1日）在西九龙裁判法院提堂。

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