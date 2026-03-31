青马大桥2死车祸｜的士爆胎停慢线挨巴士撞 司机乘客双亡 巴士车长涉危驾被捕

青马大桥发生致命交通意外。周一（30日）晚上11时17分，一辆巴士与的士于青马大桥往机场方向、近入口位置相撞，的士司机及乘客一度被困车内。

救援人员赶至现场，将姓冯的士男司机（66岁）及姓郭男乘客（37岁）救出，两人昏迷由救护车送往仁济医院，惟经抢救后同告不治。另外，巴士上一名姓苏女乘客（66岁）口部受轻伤，清醒被送往玛嘉烈医院治理。警方调查后，以涉嫌「危险驾驶引致他人死亡」拘捕姓戴（49岁）巴士男车长。新界南总区交通部特别调查队正跟进案件。

现场所见，的士车尾严重凹陷，损毁严重；巴士车头挡风玻璃亦出现龟裂。意外后路面遗下一个行李箱，怀疑属于的士乘客。

据了解，冯男机驾驶的士接载男乘客，但由于的士爆胎，冯男将的士停在上址左边第一线。期间，戴姓车长驾驶巴士沿青马大桥往机场方向行驶，但因未及留意停靠的士，导致巴士车头猛撞的士车尾而酿祸。

事故期间，运输署宣布因交通意外，青屿干线（青马大桥）（往机场方向）近马湾的中线及慢线需要封闭，驾驶人士只可使用快线行车。而青屿干线下层（往机场方向）亦开放，交通繁忙。