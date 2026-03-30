中年汉石鼓洲地盘猝死｜死者曾OT至午夜 无得食午膳 遗孀哭崩：无端端就走咗！

一名50岁姓陈男工人在石鼓洲人工岛地盘工作期间晕倒，送院抢救后不治，家人接到噩耗后赶往医院了解，可惜未能赶见最后一面。遗孀收到消息后哭瘫在家人怀里，不断嚎哭：「无端端就走咗！」。家属更向记者透露，事主自3月19日起到只有一天休息，每天均会超额工作（OT）3小时，其中在上周五（28日）更超额7小时工作，「佢同屋企人讲加班加到好攰，有时无得休息，连午餐都无得食呀」。

姓陈死者为石鼓洲外海人工岛转废为能设施工程分判商工人，与妻子育有两名儿子，一家四口居于荃湾一单位。由于妻子未取得香港永久居民身份证，未能外出工作，大仔的收入只够糊口，细仔亦未有工作，而七旬母亲亦在汕尾家乡，全家的经济重担落在他的身上。

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根据家属提供陈男的「记账本」，清楚记低他由3月19日开始至今在石鼓洲地盘工作，中间只有一天休息，每日超额工作至少3小时，其中在上周五（28日）更超额7小时工作。

家中窗边仍挂有事主上班时用的手套。黄文威摄

陈男的银包只有数张20元钞票。黄文威摄

陈男的「记账本」，记下每日上班的时数。黄文威摄

家属表示，陈男身材健硕，没有长期病患，两年多前来港定居，一直从事地盘工作，直到一年前加入，每月大约可赚取4万多元，「佢同我哋讲系做杂工，朝8晚5，乜都有做，但近呢一星期系咁OT，日日加班加到好攰，话好辛苦，有时无得休息，连lunch都无得食都要继续…临时临急要人OT，但又唔畀嘢人哋食」。

根据家属提供陈男的「记账本」，清楚记低他由3月19日开始至今在石鼓洲地盘工作，中间只有一天休息，每日超额工作至少3小时，其中在上周五（28日）更超额7小时工作，「𠮶度返工要跟佢哋安排嘅船先可以走，你变咗走唔甩，谂住OT 3个钟去到8点可以收工，点知又唔得要OT到12点，返到屋企都差唔多凌晨1点，瞓一阵又6点出门口，根本休息唔够」。

被问到公司是否已联络他们交代事件，遗孀立即悲从中来，不断嚎哭：「无端端就走咗！」，只能靠外甥黄先生代答。黄先生向《星岛头条》表示，自事件发生以来，公司一直未有交代，亦没有派人到医院跟进，「由入院到而家完全无联络过我哋，问下都无，畀张纸巾都无呀，边个报警同点解都唔知」。

他又透露家人致电陈男时，刚好有警察接听始知悉事件，「由出事一刻开始完全无电话畀我哋，雇主由头到尾完完全全无打过电话」。他指舅父为人沉静节俭，每月出粮后便会将整份薪金交予舅母打理，银包只剩数张20元钞票，「佢平日好顶得顺，你唔问佢都唔讲，我哋而家最想知当时发生咩事，点解朝早出事唔打电话畀紧急联络人，要通过工友联络我哋」。