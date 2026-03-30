海关连破3宗「飞机猪」贩毒拘3男 检1,300万元大麻花及氯胺酮

香港海关昨日及今日（29日及30日）于香港国际机场连破三宗涉及航空旅客贩毒（俗称飞机猪）的案件。行动中共检获约21公斤怀疑大麻花，及约22公斤怀疑氯胺酮，估计总市值高达1,300万港元。海关先后拘捕三名男子，年龄介乎24至58岁。

首两宗案件发生于3月29日。海关机场科人员在截查两名由泰国曼谷飞抵本港的男子时，于其寄舱行李内发现大量怀疑大麻花。其中一名38岁无业男子。其行李内藏有20包共重11公斤的大麻花，市值约230万；另一被捕58岁男子报称销售员。其行李则藏有18包共重10公斤的大麻花，市值约210万元。

据悉两人并非本地人，分别收取8,000元及15,000元报酬。他们各被控以一项「贩运危险药物」罪，案件将于明日（3月31日）在西九龙裁判法院提堂。

第三宗案则涉及一名报称为商人的24岁外籍男子，他今日由日本东京抵港，海关人员在其行李箱内发现10袋以透明胶袋包装的怀疑氯胺酮，重约22公斤，估计市值达860万元。该男子已被海关拘捕，涉嫌「贩运危险药物」，案件仍在调查。

海关毒品调查科机场调查课调查主任梁学彬指出，三宗案件的贩毒集团手法极其直接，并无刻意掩饰毒品，仅简单放入行李箱内企图闯关，但海关透过风险管理及先进设备，成功阻止毒品流入，犯人最终亦难逃法网。