网传西贡黄雨期间疑现水龙卷 天文台澄清：近距离雨点影像

天文台于今日（30日）早上10时一度发出黄色暴雨警告，至早上11时取消。黄雨期间，西贡水警东警署对出海面，怀疑出现水龙卷，引起网民热烈讨论。天文台其后澄清，表示照片未能显示水龙卷的特征，相信为近距离雨点影像。

天文台：照片未显示水龙卷特征 雷达图像亦未反映

根据天文台发放的实时照片，于今早10时40分，在西贡水警东警署对出的天气图像，画面出现一条长形水柱。由于当时正值黄雨警告生效，画面引起不少网民热议，有人估计是水龙卷。

网上流传声称是水龙卷图像，天文台其后澄清，相信为近距离的雨点的影像。天文台实时图片

天文台其后澄清，经查证后，影像中显示的条状影迹只出现在香港天文台西贡水警东警署(向东南)的单一天气照片中，而前后拍摄的照片均未见条状影踪。该照片亦未能显示水龙卷的特征，当时的雷达图像亦未能反映该影像是水龙卷，该照片有机会是镜头捕捉了近距离雨点影像

天文台资料：近半世纪3月份未曾接获水龙卷报告

天文台资料显示，水龙卷是一条快速旋转、夹杂著水滴的云柱，由对流云的底部连接著水面。水龙卷的风速一般较陆地上的龙卷风为低。由于水龙卷有时能将水吸起，它也俗称为「龙吸水」。据天文台数据，1959年至2017年期间，1月至3月未曾接获过水龙卷报告。

香港录得的每月总水龙卷报告日数 （1959 - 2017）。

水龙卷可分为两大类型：第一类较为常见的水龙卷，是在相对良好的天气下发生，和雷暴没有直接关系。这类水龙卷通常发生在快速发展的浓积云底下。有研究指出，源自对流云之下沉气流到达海面后，会向外扩散造成冷外散气流。而在这些冷外散气流的汇聚区域内，再加上温暖的海面，便会有利这类水龙卷的形成。漩涡先在海面上开始发展，然后逐渐向上伸展，当漏斗形成时，水龙卷已达成熟阶段。这类水龙卷的生命周期和移动路径都较短，一般不会持续超过二十分钟。此外，当它们登上陆地后，便迅速消散，很少会深入内陆。

第二类水龙卷的形成机制和特征则与陆上的龙卷风相同，通常和猛烈雷暴相关。它们会伴随著恶劣天气如大风及冰雹，并有时会在陆上发展之后移至海上。与第一类不同，这类水龙卷在雷暴内由上至下发展，在起初阶段会先出现漏斗云，之后逐渐延伸至地面或海面。

第一类水龙卷形成之概念模型。