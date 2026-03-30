Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯门私家车小童坐大腿扭軚 22岁男司机涉危驾被捕

突发
更新时间：13:18 2026-03-30 HKT
发布时间：13:18 2026-03-30 HKT

网上昨日（29日）流传一段短片，显示一辆私家车沿屯门乡事会路往屯门安定邨方向行驶，其间司机让一名幼童坐在其大腿上扭动軚盘。警方表示，留意到相关网上短片，片段中显示涉事司机容许该幼童坐在其大腿上，扭动軚盘超过一分钟。新界北总区交通调查组经主动介入调查后，于今日（30日）上午在大埔区拘捕22岁姓林本地男子。他涉嫌「危险驾驶」，正被扣留调查。

该段短片全长1分42秒，涉事私家车挂有中港牌。据知事发于昨日下午1时50分，私家车途经屯门法院对开的屯门乡事会路，当时一名男童坐在司机的大腿上，手握軚盘操控车辆，疑未有扣安全带，后座则还有乘客。沿途司机偶尔控制軚盘及煞停，其间私家车依灯号停下，充满好奇的男童不时伸手触摸车头物件，私家车最后沿屯门乡事会路而去。

事件引起网民热议：「报左警未」、 「又一单低能头文字B」、 「甘样做会 犯法㗎」、 「热切期望有后续」。

警方呼吁，「危险驾驶」是严重的交通罪行，任何人在道路上危险驾驶汽车，即属犯罪。最高可被判处罚款2.5万元及监禁3年，市民切勿以身试法。此外，幼童在道路上坐在司机大腿上没有扣上安全带，一旦发生交通意外，可能令幼童受到严重身体受伤。

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
近日天气持续不稳定。蔡楚辉摄
天文台特别天气提示：第二波强雷雨区东移未来一两小时影响本港 局部地区雨势较大
社会
4小时前
国务院任命谢小华为政制及内地事务局局长 曾任环境及生态局常秘 特首李家超早上见传媒
02:15
国务院任命谢小华为政制及内地事务局局长 接替曾国衞 曾任环境局常秘
政情
4小时前
粉岭屋邨茶记惊现$14,888天价围餐！叹龙虾/羊架/鲍鱼 网民被贵价震慑 负责人亲解1原因唔愁冇客
粉岭屋邨茶记惊现$14,888天价围餐！叹龙虾/羊架/鲍鱼 网民被贵价震慑 负责人亲解1原因唔愁冇客
饮食
23小时前
02:59
星岛申诉王 | 回南天药材发霉生虫食用随时中毒 中医教保存秘诀：单靠雪柜大错特错
申诉热话
6小时前
长沙湾叹茶新热点！新派酒楼点心组合$36.8起 网民大赞：价钱都好合理，比屯门平
长沙湾叹茶新热点！新派酒楼点心组合$36.8起 网民大赞：价钱都好合理，比屯门平
饮食
2026-03-29 11:00 HKT
李小龙遗孀莲达西雅图罕现身 81岁气质优雅一举动现健康隐忧 丧夫丧子曾两度再婚
李小龙遗孀莲达西雅图罕现身  81岁气质优雅一举动现健康隐忧  丧夫丧子曾两度再婚
影视圈
5小时前
宏福苑听证会︱今续有7名居民作供 消防承办商证人首出庭
宏福苑听证会︱居民于大火中失去父母：外界指控「贪得无厌」 我们「贪」的只是真相、公义︱持续更新
社会
19分钟前
家长带小童港铁跳闸 被围截细路爆喊 网民轰身教失败：一世阴影自己攞嚟｜Juicy叮
家长带小童港铁跳闸 被围截细路爆喊 网民轰身教失败：一世阴影自己攞嚟｜Juicy叮
时事热话
4小时前
理财专家林昶恒规划退休投资 百万专攻高息港股 杠杆买储蓄保年收10厘息｜百万仓
理财专家林昶恒规划退休投资 百万专攻高息港股 杠杆买储蓄保年收10厘息｜百万仓
投资理财
8小时前
02:15
谢小华出掌政制及内地事务局 李家超：重中之重编制首份《香港五年规划》 一特质「比任何人优胜」
政情
3小时前