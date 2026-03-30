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屯门幼儿揸车│声称2岁侄子哭闹坐大腿扭軚 22岁内地男司机涉危驾被捕

突发
更新时间：13:18 2026-03-30 HKT
发布时间：13:18 2026-03-30 HKT

网上昨日（29日）流传一段短片，显示一辆私家车沿屯门乡事会路往屯门安定邨方向行驶，其间司机让一名幼童坐在其大腿上扭动軚盘。警方表示，留意到相关网上短片，片段中显示涉事司机容许该幼童坐在其大腿上，扭动軚盘超过一分钟。新界北总区交通调查组经主动介入调查后，于今日（30日）上午，该名22岁姓林内地男司机自行前往大埔警署自首，他涉嫌「危险驾驶」被捕，正被扣留调查。

有人报称，片中男童为其侄仔，由于当时哭闹，故将其抱至前座，并让其双手触摸呔盘，林男已获准保释候查，案件交由新界北交通调查组跟进。

该段短片全长1分42秒，涉事私家车挂有中港牌。据知事发于昨日下午1时50分，私家车途经屯门法院对开的屯门乡事会路，当时一名男童坐在司机的大腿上，手握軚盘操控车辆，疑未有扣安全带，后座则还有乘客。沿途司机偶尔控制軚盘及煞停，其间私家车依灯号停下，充满好奇的男童不时伸手触摸车头物件，私家车最后沿屯门乡事会路而去。

事件引起网民热议：「报左警未」、 「又一单低能头文字B」、 「甘样做会 犯法㗎」、 「热切期望有后续」。

警方呼吁，「危险驾驶」是严重的交通罪行，任何人在道路上危险驾驶汽车，即属犯罪。最高可被判处罚款2.5万元及监禁3年，市民切勿以身试法。此外，幼童在道路上坐在司机大腿上没有扣上安全带，一旦发生交通意外，可能令幼童受到严重身体受伤。

 

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