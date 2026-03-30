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石鼓洲地盘男工晕倒 送院抢救不治 环保署要求承办商提交报告

突发
更新时间：17:12 2026-03-30 HKT
发布时间：12:16 2026-03-30 HKT

今日（30日）早上11时21分，石鼓洲附近人工岛一个地盘，据报一名男工人突然晕倒，陷入昏迷，工友报警求助。政府飞行服务队接报派出直升机到场，将姓陈（50岁）事主吊送往东区医院，其间救护员要为事主施行心外压急救，惜最终不治。死者的亲友闻讯到医院了解事件，其遗体稍后移往殓房待验。警方正调查事件。

环保署深表难过 要求承办商提交报告

环保署署长徐浩光对事件深表难过，并向死者家属致以深切慰问，已要求承办商为家属提供适切协助。环保署表示事主为石鼓洲外海人工岛转废为能设施工程分判商工人，今晨约11时，他被发现晕倒在厂房地上并陷入昏迷，驻地盘急救人员随即为其使用自动心脏除颤器进行急救，其后由飞行服务队送往东区医院抢救，送院后证实不治。

环保署强调十分重视事件，除已即时派员到医院了解情况，并已通知劳工处，要求承办商全力配合劳工处的调查。环保署亦已要求承办商于7天内就事件提交报告。

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