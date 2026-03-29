天颂苑颂棋阁突全幢停电 疑电表房发生故障 近200居民摸黑落楼逃生

天水围天颂苑有电表房发生故障，近200名居民摸黑落楼疏散。今日（29日）晚上8时许，多名天颂苑居民于社交平台发文求救，指颂棋阁地下的电表房传出一声巨响，之后传出㶶味，未几整幢大厦瞬间失去电力供应，乌灯黑火。消防随即接报到场，出动一条喉及一队烟帽队，初步怀疑电表房发生故障，冒出浓烟。事件中无人受伤，近200名居民在事故发生后，摸黑落楼逃生。

事故发生后，工人到场进行抢修，至晚上10时左右，大厦的公共设施亦已回复运作，当中包括升降机，多名居民陆续返回寓所休息。

天水围天颂苑颂棋阁发生停电事故，全幢大厦乌灯黑火。fb「我爱天颂」Feli Yip图片

天颂苑颂棋阁发生停电。网上图片

有网民表示，颂棋阁的电制房「烧咗」，整幢楼陷入停电，升降机全部停止运作，有部分住户疏散到楼下，消防及警察上楼逐层检查。

中电回复《星岛头条》表示， 晚上约8时45分，天水围天颂苑颂棋阁怀疑因客户设备故障，影响该座约643名客户的电力供应。中电随即派员到场检查，确认中电供电设备及供电正常。中电客户经理即时与物管公司联系，提供协助，据了解，大厦已安排电工进行抢修。

居于低层单位的毛太，事发时并不在家，回家时始知大厦停电，「等咗半粒钟喇，而家可以行楼梯返上楼」。另外，居民Jeremy指现时大厦部份公共设施有限度运作，但升降机只能抵达15楼，居于高层的住户需要行楼梯回家，「之前天水围大停电试过一次，有谂过而家直接行上40楼」。

居民Jeremy考虑行楼梯返回40楼的寓所。

居于低层单位的毛太，事发时并不在家，回家时始知大厦停电。