清明拜山勿留火种 保安局倡「新旧三宝」显孝心护山林

清明节将至，不少孝子贤孙会拜山扫墓。保安局今日（29日）在社交平台发文，提醒市民仅带备传统「拜山三宝」的烧肉、水果和酒，并不足够，还要做好「现代三宝」。

所谓现代拜山三宝，保安局透过「保安熊仔」向市民介绍，包括「香烛冥镪一定要放喺铁桶里面燃烧」、「确保所有火种完全熄灭后先好离开」，以及「千祈唔好用火清除杂草」。局方强调，拜山有新旧三宝，市民可以安心祭祖之余，也能够一起守护山林。