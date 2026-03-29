港铁新列车Q-train荃湾线投入服务 逾百铁路迷见证 今日运作大致畅顺

港铁首列使用新信号系统的市区线新列车 Q-train，于今日（29日）早上10时57分由荃湾站开出前往中环站方向，正式于荃湾线服务乘客。百多名铁路迷在荃湾站等候，见证新列车在荃湾线首航。港铁称，新列车今日运作大致畅顺。

新列车配备「列车性能和健康监测系统」，结合新信号系统，可实时采集智能数据，以监察列车及信号系统的运作情况。港铁认为这长远有助提升营运及维修管理效率，而荃湾线的新信号系统在本月中投入服务以来，运作也大致畅顺。

港铁又表示，公司持续投放资源更新铁路资产，让铁路设备及服务与时并进，其中市区线列车更换工程，是港铁历来在列车方面最大的投资。新列车于过去数年陆续在观塘线及港岛线投入服务，公司会循序渐进，逐步更换在市区线行驶的第一代列车。