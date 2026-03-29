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全民国家安全教育日︱政府飞行服务队办开放日 连串精彩活动市民喝采

突发
更新时间：13:03 2026-03-29 HKT
发布时间：13:03 2026-03-29 HKT

搜救飞行表演、虚拟实境体验！政府飞行服务队今日（29日）在启德分部举行开放日暨航空启导国际学院成立典礼，连串精彩活动，加深市民对政府飞行服务队的认识。

是次开放日是为响应4月15日「全民国家安全教育日」，开放日展示不同精彩活动，包括中式步操、搜救飞行表演、器材展示、虚拟实境体验、摊位游戏、航空启导国际学院探索专区等，提高全民国家安全意识，了解维护国家安全的工作和成果。

保安局局长邓炳强为典礼主礼并致辞，政府飞行服务队总监廖嘉俊以及大学代表亦担任主礼嘉宾。学院的成立标志着政府飞行服务队在培育新一代航空业人才的重要里程碑。

市民Angela观看了直升机救人及模拟驾驶飞机，大饱眼福，她表示，庆幸能够抽到入场卷：「好有趣，好多嘢睇」。

 

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