「良民证」签发服务明起优化 符合条件申请人免交指纹

警务处的「无犯罪纪录证明书」（俗称「良民证」）签发服务将由明日（30日）起进一步优化，符合条件的申请人将无需提交指纹便可完成申请程序。新措施配合《行政长官2025年施政报告》提出的「持续提升数码应用」，为市民提供更优质、便捷的服务。

签发「无犯罪纪录证明书」是一项由警务处提供的收费服务，只供有关人士申请各类入境签证（包括旅游、升学或居住等），或领养小孩之用。现时所有申请人可经警务处网上服务申请平台（www.es.police.gov.hk）递交申请及缴付申请费用、预约到无犯罪纪录证明书办事处或九间指定警署套取指纹，以及查询申请进度。

由明日起，申请人如符合以下列明条件，即无需提交指纹便可完成申请程序：

- 以「智方便」户口透过警务处网上服务申请平台递交申请；及

- 申请目的并非与儿童或精神上无行为能力人士的事务（例如：领养小孩）有关。

在特殊情况下，符合以上列明条件的申请人仍有可能被要求到相关地点提交指纹。新措施实施后，符合列明条件的申请的处理时间将由28日缩减至15日。有关新措施及申请详情，可参阅警务处网站 www.police.gov.hk/ppp_tc/11_useful_info/cert_no_crime.html。