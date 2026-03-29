中环的士疑「打左灯切右线」 保时捷收掣不及酿3车撞 两男一女送院｜有片

中环发生三车相撞意外，周六（28日）晚上11时许，一辆保时捷跑车沿干诺道中往中环方向行驶，途至大会堂对开时，与另外两辆的士发生碰撞。其中一辆的士被撞后横亘路中，另一辆「小露宝」的士则停在中线。

救援人员接报到场，发现私家车司机及一名乘客受伤，另一辆的士上一名乘客亦受伤，共2女1男。另一辆涉事的士无人受伤。伤者随即由救护车送往医院治理。警方正调查意外原因。

据网上一段车Cam片段显示，事发时「小露宝」的士沿中线行驶，前方疑有车准备左转入会所街，因此收慢停下。另一辆旧款四座的士沿快线驶至，打灯欲切入中线，但见前方「小露宝」减速，在「打左灯切右线」的情况下又立即返回快线。尾随的保时捷收掣不及，猛撞四座的士车尾，将其推前约10米后才停下。