荃湾众安大厦装修单位失火酿2伤 小姊弟抱龟逃生：我好惊佢有事所以带埋走

荃湾发生火警。今日（28日）傍晚6时许，警方接获报案，指沙咀道297至313号众安大厦一单位起火，消防动用一队搜救队灌救，又架起云梯射水，迅速将火救熄，事件中一名93岁老妇及一名51岁外佣吸入浓烟不适，由救护车送往仁济医院治理，另有约150人自行疏散。据了解，涉事单位已装修半年，无人居住，疑为单位内一个手提式电锯的电池短路漏电肇祸。

《星岛头条》现场所见，大约有半百居民疏散至安全位置。居民杨太忆述当时见到走廊充斥浓烟，她立即用湿毛巾掩面逃生，「走都走唔切呀，劲多烟，伸手不见五指，消防系咁叫快啲走，我惊到连手机都无拎」。另外，一对姓陈的小姊弟在逃生期间亦带同爱龟离开，「（我哋）闻到味，开门见到有人叫疏散，我好惊佢（龟）有事，所以带埋佢走」。