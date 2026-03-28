假银行「Cold Call」低息贷款骗局 无业女扮律师楼职员呃5人$220万被捕

警方拘捕一名39岁报称无业的女子，涉嫌与5宗「低息贷款」骗案有关，涉案金额总值约220万港元。警方指骗徒以Cold Call方式假扮银行职员，推销低息贷款， 诱骗受害人与佯装律师楼职员的骗徒签署伪造的贷款文件，从而骗取受害人支付保证金。

旺角警区重案组第二队主管高级督察黄颖珩在记者会上表示，旺角警区于3月份接获2名市民报案，报称在今年1月接到自称是银行职员的骗徒来电，对方讹称可以提供低息按揭贷款。受害人信以为真，并按骗徒指示分别在3月19及20日于旺角区内的商场与一名自称律师楼职员的骗徒，签署一些伪造的贷款文件。当签署文件后，骗徒要求受害人要支付保证金。受害按指示汇款40万元及50多万元的「保证金」到骗徒指定的个人银行户口。当骗徒再次要求受害人汇入更多保证金时，受害人思疑受骗，于是报警求助。

警方其后透过锐眼计划，翻查大量闭路电视片段及情报分析，锁定骗徒身份，并于昨日（27日）在葵涌区以涉嫌「以欺骗手段取得财产罪」拘捕一名39岁本地女子。警方深入调查，被捕女子曾以同样手法于同年2月及3月在油麻地及中环的商场内，以相同手法骗取另3名受害人的款项，5宗案件共涉及骗款总达220万元。她现正被扣留调查。据了解，被捕女子报称无业，她为收取数百元报酬而犯案。