学生堕裸聊勒索陷阱急升至28% 警推「守网联盟游戏卡」入校园 共建全民防骗屏障

由香港警务处网络安全及科技罪案调查科主办，并联同教育局及数字政策办公室合办的「守网联盟校际锦标赛2026」总决赛暨颁奖典礼于今日（28日）举行。今次为首届赛事，旨在透过创新游戏化学习模式，提升青少年的数码素养及防骗意识，凝聚跨界力量共建全民防骗屏障。

警务处处长周一鸣致辞时表示，2025年的科技罪案中，约一成受害人是学生，涉及损失金额高达9800万，而裸聊勒索案件的学生受害人比例由2024年的约19%急升至2025年的近28%，情况令人关注。去年更曾发生10岁女童在社交平台堕入钓鱼陷阱的个案，显示网络威胁已扩展至小学生层面。有见及此，网罪科在2025年10月联同教育局及数字政策办公室推出「守网联盟游戏卡」，并在全港中小学推广，让学生在游戏中掌握识别诈骗的技巧，并将所学带回家中，扩展至社区。

教育局常任秘书长陈颖韶表示，教育局一直与不同部门协作，支援学校推动资讯及创新科技教育。「守网联盟」校际锦标赛让学生透过具挑战性的攻防对战游戏活动，以轻松、有趣及互动方式，学习防骗知识，从而加强对科技罪案陷阱的警觉性。游戏卡自推出以来，广受学校欢迎，学生积极参与，活动有效让学生掌握网络安全的讯息。

署理数字政策专员张宜伟致辞时表示，政府一直高度重视网络安全与数码素养培育，并透过研讨会、工作坊、比赛及讲座等多元活动，提升学生、教师及家长网络安全意识。数字办将继续与警务处、教育局及业界伙伴紧密协作，推进公众教育与人才培育，共同守护香港的数码未来。

「守网联盟游戏卡」是网罪科借着「守网联盟」平台于2025年10月推出的重点项目，由网罪科联同教育局及数字政策办公室共同筹办，并在全港中小学推广。游戏卡结合攻击卡、陷阱卡、防御卡及技能卡，每张卡均包含网络安全资讯,并对应真实案件与犯案手法。玩家透过组合游戏卡进行部署及攻防战，在互动中体会网络威胁并学会抵御，达致寓教于乐。当中「特别超级稀有」及 「极稀有」游戏卡更印有参与部门及机构的吉祥物。目前这套游戏卡已成为全港中小学教授数码素养的教材，融入课堂。

首届锦标赛吸引超过100间中小学、共15,000名同学报名参加。比赛设网上初赛、分区赛及总决赛三个轮次，分区赛于五大陆上警区进行，每区冠、亚军晋级总决赛，最终共有10间中学及10间小学脱颖而出，于总决赛同场较量。比赛采用「守网联盟游戏卡」作为核心学习工具，将防骗知识融入战略游戏。

是次比赛由救世军卜维廉中学及乐善堂梁黄蕙芳纪念学校分别获得中小学组冠军，冠军队伍更即场进行表演赛,展现卓越的网络安全知识与应变能力。活动由周一鸣、陈颖韶及张宜伟担任典礼主礼及颁奖嘉宾，并获「守网联盟」多个合作伙伴、学校代表、资讯科技界人士及师生踊跃参与。

「守网联盟」将持续更新游戏卡内容，加入最新骗案手法，并鼓励更多学校举办校内赛，进一步将「守网」理念植根民心。是次比赛不仅为学生提供展现才能的平台，更标志着跨界协作推动网络安全教育的重要里程碑。