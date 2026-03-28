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荃湾夺命工伤｜装修男工人堕梯亡 同住九旬父：去医院时已经见佢讲唔到嘢

突发
更新时间：17:03 2026-03-28 HKT
发布时间：17:03 2026-03-28 HKT

 

荃湾杨屋道一商业大厦周四（26日）发生夺命工业意外，一名65岁男装修工人拆除百叶窗，期间从长梯堕地，留医一日后伤重不治，遗下与他共住的九旬老父。死者的父亲表示至今仍未知道意外经过，仅知儿子在爬梯时堕地受伤，「去医院时已经见佢昏迷，讲唔到嘢…都无办法啦，意外嘅嘢」。

据了解，姓伍死者为一名装修工人，与父亲居于何文田爱民邨一单位。死者的父亲指，儿子从事装修行业逾40年，多年前离婚，没有子女，生前负责家中的生活费与租金，「佢唔够20岁由学师做到而家，负责冷气，收入无话固唔固定」。

同住的九旬老父痛失儿子，坐在客厅愁眉不展。
同住的九旬老父痛失儿子，坐在客厅愁眉不展。
姓伍死者与父亲居于何文田爱民邨一单位。
姓伍死者与父亲居于何文田爱民邨一单位。

相关新闻 : 荃湾杨屋道商厦折百叶窗男工长梯堕地 留医一日抢救不治

同住的九旬老父痛失儿子，坐在客厅愁眉不展，倍觉孤清。被问到是否知道意外经过，他摇头叹不知情，仅知道儿子在爬梯时堕地，「去医院时已经见佢昏迷，讲唔到嘢」。他指虽然儿子突然离世，家中生活开支顿失，但仍有两名女儿可以帮忙，「多少储蓄都有，有生果金悭悭地都够，都无办法啦意外嘅嘢」。
 

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