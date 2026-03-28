九巴女车长疑切错线唔识路 多次飞站腾鸡向乘客求救 九巴：已停职

近日有九巴乘客于社交平台发文，指乘搭87D线巴士时，女车长疑错线，并不断向乘客发问求救，吓煞下层乘客。虽然多名乘客不停教车长驾驶路线，惟车长仍多次飞站。九巴表示，经调查后已暂停涉事车长驾驶职务。

一名乘客本周三（25日）在Threads发文，标题为「巴士奇遇记，好癫」，她乘搭往来马鞍山锦英苑及红磡站的87D号线九巴，女车长驶至拔萃男书院附近时怀疑切错线，「突然间劲大声话唔识揸，话自己唔知点去尖沙咀、唔识路，不停问：『而家行边条线？转左定转右？边个路口转？』」

有乘客指一名87D女车长疑切错线，之后惊慌地向乘客求救。

事主形容坐在下层的乘客被吓得目定口呆，虽然有热心乘客尝试教女车长，惟车长仍多次飞站，「有个阿叔忍唔住，叫女司机『起身坐落黎抖抖』，话佢帮手揸（真系吓到呆咗） 最夸张系个女司机好似犹豫紧，似乎竟然想应承，真系想畀乘客揸？」。

事主指当时有乘客打去九巴热线求助，惟没有人接听，「揿钟又唔停，站又飞咗！无啦啦窝打老道驶去亚皆老街，再慢慢出返弥敦道。仲有乘客一路教佢揸，叫佢睇下有冇人要落车，点样泊返埋站…… 又有乘客安慰佢: 唔好紧张！最后去到尖沙咀司机再飞站，要行返转头」。

事主事后已向九巴报告事件，期望日后加强车长嘅培训及应变能力。

事主指当日曾考虑报警，但车上乘客相当冷静，而且希望可以联络到九巴顾客服务热线，希望对方透过系统即时跟进，事后已向九巴报告事件，期望日后加强车长嘅培训及应变能力。

根据九巴网页巴士路线资料，87D往红磡站原路线应从窝打老道转入太子道西，惟女车长于窝打老道直驶，至亚皆老街才转入驶回弥敦道，即错过太子道西两个车站。

根据九巴网页巴士路线资料，女车长于窝打老道直驶，至亚皆老街才转入驶回弥敦道，即错过太子道西两个车站。

有网民认为事件非常荒谬，亦有人质疑车长训练不足，「其实应该求其揾个安全位置停低先、打返台问点做、起码唔使成车人陪佢癫」、「点可以比客渣呀，有意外上嚟成车都冇得赔」、「有时可能顶更。本身唔系揸呢条线。临时通知改另一条线」、「最紧要最后冇事先系最重要，不过咁都迷路就真系...」。

九巴回复《星岛头条》表示关注今次事件，经调查后已暂停涉事车长的驾驶职务，并对受影响的乘客致歉，又强调九巴重视行车安全，所有车长都要接受严格培训，包括驾驶技术、路线训练 及应对突发事件的方法及指引等， 亦定期提醒车长必须遵守行车路线，安全指引及公司守则。