有片│将军澳坑口站对开女子疑违法喂鸽 清洁工「执手尾」清洗鸽屎

禁止喂饲野鸽条例生效一年半，「鸽患」依然。港铁坑口站B出口附近行人路，是经常有喂饲野鸽活动的地点之一，该处经常有大群野鸽聚集，占据大部分行人路，阻碍居民行走，而且地上经常遗下野鸽粪便，衞生情况欠佳。今日（28日）下午2时许， 本网接获居民报料，指见到一名女子在坑口「黑点」出没，用红色胶袋载着饲料，趁没人留意时，突向地面倒出饲料，即引来大群约数十只野鸽飞来啄食，然后该名女子又用手机拍下围食的野鸽堆，之后缓步离开。

现场所见，野鸽聚集在行人路，居民行经时，聚集的野鸽就会成群飞起，站在栏杆上，当居民行过后，野鸽又飞回行人路上继续「霸占」。由于野鸽遗下大堆粪便，令行人路满布「鸽屎」，衞生欠佳。稍后有食环署清洁工人到来洗地，但野鸽并无因此离开，仍然在附近草地觅食。

清洁工人清洗行人路鸽屎。读者提供

清洁工人清洗行人路鸽屎。

清洗期间，野鸽仍在附近聚集。

事实上，新修订的《野生动物保护条例》（第170章）(下称新修订的《条例》｣)已经在2024年8月1日生效。现时，全港一律禁止喂饲野生动物及野鸽，违者可被处定额罚款5,000元或被检控，最高刑罚为罚款10万元及监禁一年。