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有片│宝林邨怪男偷女装鞋 携后楼梯两分钟后放回原位 网民：闻鞋佬？

突发
更新时间：15:08 2026-03-28 HKT
发布时间：15:08 2026-03-28 HKT

将军澳出现变态索鞋怪男，今（28日）午网上流出两条短片，一名黑衫短裤男走进宝林邨宝德楼走廊，将住户门口一对女装波鞋取走，两分钟后又偷偷放回原位，然后施施然离去。事件引起网民热议：「究竟你想点？」、「又系闻鞋佬？」

两条短片显示事发于今午1时许，片中男子短发载眼镜，身穿黑色短衫短裤及黑波鞋，他潜入宝德楼一走廊，其中一户门口摆放三对鞋，一对黄色萤光女装波鞋、一对男装波鞋及一对拖鞋。

下午1时25分左右，怪男弓身取走女装波鞋，走进后楼梯，至1时27分折返，把女装波鞋放回原位，然后急步离去。

网民表示：「报管理处，查该人是否本邨居民」、「宝德楼出现怪人，究竟你想点」、「恋脚癖」、「又系闻鞋佬」。

宝林邨怪男偷女装鞋。资料图片
宝林邨怪男偷女装鞋。资料图片

 

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