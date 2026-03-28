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警队推出全新提子幼儿绘本《提子与您 穿越童话》以童话陪伴孩童健康成长

突发
更新时间：11:30 2026-03-28 HKT
发布时间：13:06 2026-03-28 HKT

多年来，警队推出的提子深入校园与社区，持续陪伴儿童建立防骗意识，学习自我保护，成为无数孩童成长路上的安全伙伴。今年，提子突破传统教育形式，携手经典童话打造全新幼儿绘本套装《提子与您 穿越童话》，以创意内容融合安全知识与品德教育，为亲子共读与校园教学带来崭新选择。

整套绘本以图文并茂、情节生动的故事为核心，将防骗、安全、诚实等核心价值融入经典场景之中。《小红帽与糖果屋》引导孩子在公共场所不擅自离开家人，走失时保持冷静，向穿制服的人求助；《小琳与提子公园》传递诚实不贪心的重要，教导孩子面对诱惑时坚守原则；《国王与提子大臣》则改编自经典童话，鼓励孩子勇敢识破骗局，不盲目跟从他人。

套装特别收录互动游戏书，透过找不同、数物件等趣味环节，配合扫描书内QR code播放原创儿歌《Stand By You》，让学习变得更有趣，亲子互动亦更见丰富。

绘本采用精巧的六吋乘六吋尺寸，轻巧便携，无论是放入妈妈袋、书包或手提包都不占空间。家长可以在公园野餐、诊所候诊或假日旅途中随时拿出来与孩子共读，善用零碎时间分享故事，让阅读融入生活每个场景。这种不受场地限制的阅读体验，不但让安全与品德教育随时展开，更容易让孩子培养阅读兴趣，在不知不觉间爱上书本。

以童话为桥梁，以安全为底色，这套绘本致力将正向观念植根于孩子心中。期望在家庭与校园的陪伴下，让孩子在欢笑中学习，在关爱中成长，筑牢安全防线，共建一个更安心、更温暖的社区。

如果想获得这套精美幼儿绘本套装，请密切留意警队各大社交平台。届时于3月30日中午12时正，将设有网上问答游戏，依照游戏规则并回答正确答案，即有机会获得幼儿绘本套装一套。

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