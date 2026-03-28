油麻地逆线Tesla与警车「狭路相逢」 获警员「护送」褪车尴尬受查

今日凌晨网上流传一段影片显示，一辆深色Tesla电动车在宁波街公然逆线行驶，企图往上海街方向前进。未料「狭路相逢」，一辆警车刚巧由上海街转入，两车在马路中迎头相遇，场面尴尬。

警员当场落车指令「褪车」 白衣女指手画脚

影片可见，警车上的警员赫见Tesla逆线迎头驶来，随即停车。两名警员随即落车，要求Tesla司机立刻往后倒车，并一路「护送」至安全位置以便进一步调查。

期间，一名身穿白衣的女子出现在Tesla车旁，不断用手势指挥司机「褪车」。目前尚不清楚该女子是车上乘客还是热心路人，而片段在警员展开调查后结束，事发具体日期及时间则有待确认。

网民热议：最遥远的距离是警察在面前

影片上载后引发网民热烈讨论，有人笑言「最遥远的距离就是警察就在你面前」。亦有街坊指出，油麻地一带单程路多，驾驶者必须看清交通标志，否则逆线行驶极易酿成正面相撞惨剧。

根据香港法例，逆线行驶可被控以危险驾驶或不小心驾驶。