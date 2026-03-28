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铜锣湾崇光百货对开纸皮起火 烟雾弥漫街道 网民斥：边个掟烟头？

突发
更新时间：02:08 2026-03-28 HKT
发布时间：02:08 2026-03-28 HKT

铜锣湾闹市周五（27日）下午发生火警。位于东角道崇光百货（SOGO）对开的路边，一堆弃置的纸皮箱及杂物突然起火，现场火势一度猛烈并冒出大量浓烟，引起大批途人围观或避险。

杂物起火冒响声　途人惊魂「以为拍戏」

网上流传片段显示，事发时火势蔓延迅速，街道瞬间被烟雾垄罩，不少市民需捂住口鼻急步离开现场。有目击者在社交平台表示，当时一走到地面即听到「嘭」一下响声，起初见到大批人围观还以为正在「拍戏」，随后才惊觉是真的火警。

SOGO职员灭火筒加蒸馏水合力救火

火警发生后，有身穿西装的疑似Sogo职员第一时间手持灭火筒冲向火场灌救。当火势转趋微弱后，更有工作人员合力搬来办公室用的大型蒸馏水樽倒水降温，并有人上前践踏纸皮以彻底扑灭余火。

上载影片的网民对职员的迅速反应表示赞赏，形容其「勇敢及时」，同时亦愤怒质问：「边个掉烟头？」怀疑火警是由未熄灭的烟蒂引致。

 

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