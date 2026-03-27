葵涌货柜码头鬼油站烧不尽 海关再揭发拘两男 与一周前火场仅隔3米

葵涌货柜码头南路驾驶考试中心，在短短一个多星期前（3月17日），便曾有一部用作流动非法油站的货车陷火海焚毁，当时火势猛烈、浓烟冲天，可谓惊心动魄。然而「歪风吹又生」，至昨今两日（3月26及27日），海关消防处警方联合行动，再货柜码头一带截获多个非法油站，检获超过9000升燃油，并拘捕两男，分别为顾客及操作员。当中一个非法油站，距离当日火场仅隔3米。

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海关表示，因应3月中葵涌货柜码头南路驾驶考试中心的怀疑非法加油站火警，香港海关联同消防处及警务处人员随即于葵青区加强巡逻。首先在昨日。人员于货柜码头南路及葵和街发现两部可疑轻型货车，检获4100升怀疑未完税电油及4000升柴油。

至今日下午约3时，关员巡至货柜码头南路驾驶考试中心期间，发现一部私家车正停泊在一辆轻型货车旁边，人员亦闻到强烈电油味并听到电泵声，怀疑两车正非法转注电油。随后人员上前截查，发现私家车已注入33升怀疑未完税电油，并于轻型货车内起出约1,300升怀疑未完税电油及一批入油工具。

经调查后，人员拘捕两名本地男子，分别为33岁的非法油站操作员，以及42岁私家车司机，同时海关已扣查涉案两部车辆。现场所见，今次揭发的非法油站，与上次起火位置仅仅距离3米，可谓近在咫尺。香港海关税收罪案调查科第三组第一队高级调查主任陈胜龙指出，现场相对隐蔽，入夜后人流与车流量极少，是区内非法油站黑点。海关正调查电油来源，不排除有更多人被捕。

海关提醒市民，非法油站未设有专业消防设备，一旦发生火警或爆炸，后果非常严重，对自身及公众均构成高度危险。根据《应课税品条例》，任何人若处理、售卖或购买未完税燃油即属违法，一经定罪，最高可被判罚款100万元及监禁两年，涉案车辆亦可能被充公。市民如发现怀疑非法燃油活动，请致电海关 24 小时热线 182 8080，或消防处 24 小时「油击举报眼」热线5577 9666举报。