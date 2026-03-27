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餐厅经理冒充廉署及内地官员 半年至少16人中招 失580万元

突发
更新时间：18:03 2026-03-27 HKT
发布时间：18:03 2026-03-27 HKT

警方拘捕一名男子，涉嫌与16宗「假冒官员」骗案有关，包括冒充廉署（ICAC）职员，涉款580万港元，最高一宗损失128万港元。

新界北总区科技及财富罪案组督察马颂怡表示，本月25日，警方拘捕一名男子，涉嫌与全港16宗假冒官员电话骗案有关，涉款约580万港元。案件由上年8月至今年2月，分别于大埔、元朗、湾仔等地发生，最高一宗损失为128万港元。

被捕男子29岁，报称餐厅经理，目前仍被扣查，案件将于明天在沙田裁判法院提堂。马颂怡表示，诈骗集团首先假冒内地公安透过电话接触受害人，指控受害人涉嫌干犯洗黑钱等罪行，要求受害人缴付保证金以示清白。

她指出，被捕男子扮演「特务调查人员」的角色，身穿西装，向受害人展示伪造的廉署工作证及文件，要求受害人签署内地机关发出的「保密令」，以博取受害人信任，令受害人相信自己确实涉及洗黑钱等罪行。

诈骗集团其后透过电话及短信，要求受害人以银行转帐或现金方式提交数十万元至过百万元作「保证金」。

新界北刑事部探员透过情报收集同利用「锐眼」计划，追查大量闭路电视，成功锁定一名男疑犯，本月25日晚上，警方在长沙湾区展开拘捕行动，成功拘捕一名负责收取骗款的本地男子。行动中搜获一张伪造廉署职员工作证、伪造的「保密令」及犯案时所穿的衣服。

 

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