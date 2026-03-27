东铁线有人进入路轨范围 旺角东至大围站一度暂停 经处理后陆续全线恢复

港铁官网今日（3月27日）下午4时52分表示，由于有人进入路轨范围，东铁线九龙塘站附近列车服务暂停。受事故影响，旺角东至大围站于收工时间暂停服务，大批出行乘客受影响。港铁初步资料显示，一架东铁线列车，由九龙塘站前往大围站途中，车尾驾驶室的紧急出口斜道被打开，导致意外。

事故期间，大批乘客转乘大批乘客转乘屯马线来往九龙新界，不少沿线车站人山人海。至下午6时39分，港铁表示进入路轨范围人士已被救援人员带回车站范围，港铁人员会在确认相关路段可安全行车之后，陆续恢复东铁线的列车服务。晚上7时，港铁表示事故已处理，东铁线陆续恢复全线服务。

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港铁其后交代整起事件，表示今日下午约4时35分，一列东铁线列车由九龙塘站驶往大围站期间，有人闯入车尾驾驶室并推开紧急出口斜道，列车的安全防护设计让列车即时停下，并向车长发出警报，车长亦收到乘客的报告，随即按既定安全程序处理。

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期间，东铁线来往旺角东至大围站的列车服务需要暂停，以便港铁、警方及消防人员进入路轨搜寻该人士。救援人员其后在该路段的隧道范围寻获一名伤者，并将他带回车站及送院治理。当时该路段南北行各有一架列车，包括被打开紧急出口斜道的列车，港铁人员检查相关列车及确认可安全行驶后，安排列车分别驶往大围及九龙塘站，让乘客离开车厢。港铁其后亦确认该路段安全，下午约6时56分，东铁线陆续恢复全线列车服务。

至于东铁线金钟至旺角东站，以及大围至罗湖/落马洲站的列车服务在事件期间一直维持，但班次需要作出调整。港铁亦有加派职员在受影响车站协助乘客，并安排免费接驳巴士行驶九龙塘至大围站，以及加强屯马线服务以疏导乘客。