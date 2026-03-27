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渔护署十日两赴竹园北邨捉野猪 迁走1成年雌猪及4幼猪 

突发
更新时间：17:27 2026-03-27 HKT
发布时间：17:27 2026-03-27 HKT

渔农自然护理署今日（3月27日）于黄大仙区竹园北邨捕捉野猪，以减少该地点出没的野猪数目及保障市民安全。行动于今日上午10时15分展开，由兽医使用麻醉枪捕获5头野猪，并已将牠们迁移到远离民居的郊野地点放归。5头野猪包括1头雌性成年野猪，体长约1.3米，重约90公斤；以及1头雄性幼猪和3头雌性幼猪，体长约0.4米，重约0.5公斤。

渔护署：如该群野猪再入市区威胁公众 会考虑人道处理

渔护署解释，涉事野猪在该处出没已超过一星期，考虑到牠们有机会习惯于市区活动，加上涉及4头约一个月大的初生幼猪，渔护署在评估公众安全及动物福利等因素后，决定将母猪及幼猪一并迁移至远离民居的偏远郊野地点。渔护署会继续密切留意情况，如发现该群野猪再次进入市区，对公众造成滋扰或构成安全威胁，会考虑捕捉野猪及作人道处理。

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渔护署于3月17日亦曾在同一地点进行野猪捕捉行动。当日捕获的野猪已按既定程序作人道处理。由于该批野猪已达一定体型，且具备自行觅食能力及活动能力，潜在攻击性和对公众安全构成的风险相对较高，渔护署经风险评估后决定作人道处理。

相关报道：黄大仙竹园北邨8野猪出没 兽医施麻醉枪一网成擒 渔护署：已人道处理

渔护署于3月17日亦曾在同一地点进行野猪捕捉行动。资料图片
渔护署于3月17日亦曾在同一地点进行野猪捕捉行动。资料图片

渔护署指野猪滋扰个案显著增加 会继续多管齐下减低威胁

野猪为本港常见野生动物。由于缺乏天敌、繁殖力强，加上非法喂饲行为，其数量于过去十多年急速上升，有些野猪更习惯进入市区及住宅区活动。同期，野猪滋扰个案亦显著增加，并不时发生伤人事件。今年，马鞍山及将军澳已接连发生两宗野猪伤人事件。

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因此，渔护署会继续采取多管齐下的措施，包括处理野猪滋扰投诉、实施野猪捕捉及人道处理行动以控制其数量、加强巡逻及执法以打击非法喂饲，以及透过公众教育提醒市民切勿喂饲野猪，减低野猪对公众造成的滋扰及安全威胁。在处理涉及初生或年幼幼猪的个案时，渔护署会格外审慎，充分考虑幼猪对母猪的依赖程度及相关风险，再作合适安排。

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渔护署提醒市民，遇到野猪时应保持镇定，切勿主动走近或干扰牠们。如有需要，可暂避于障碍物后，待野猪离开后才继续前进。切勿向野猪投掷物件或试图驱赶，以免挑衅野猪而发生危险。若野猪对人身安全构成即时威胁，请立即致电999报警求助。

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