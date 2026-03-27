大埔爆炸｜回收场一片焦黑 暂停运作 四名伤者仍危殆

大埔回收场大爆炸事件，四名命危伤者目前仍然危殆。《星岛头条》记者今（27日）晨到场了解，回收场暂时停工，场内空无一人，但遍地灰烬，一片焦黑，货车及铁皮屋烧得熔熔烂烂，足见火势之猛烈。

6名烧伤者中，姓黄（64岁）男职员、35岁巴基斯籍男职员、姓李（58岁）男送货员，均严重烧伤，仍在沙田威尔斯亲王医院留医，目前均情况危殆。另外，姓秦（43岁）女职员及一名姓游（61岁）回收场男顾客，同样多处烧伤，连同一名手部烧伤的姓马（46岁）女职员，3人自行前往那打素医院求医，其中秦女需转送玛丽医院，情况危殆。

事发于昨（27日）晨11时01分，工人不当处理回收得来的小型喷雾气瓶引起爆炸，加上存放过量风煤樽，结果酿成6人烧伤，另有一名消防员不适送院。消防处调派25部消防车、29部救护车，出动176名消防员及救护员，至中午12时37分火势大致救熄。