女子误信神棍堕「低息贷款」骗案 失50万保证金 警拘一男子

警方侦破「低息贷款」骗案，29岁女子不幸遇上神棍，被骗快将陷入财困，可安排低息贷款助其渡过难关，其后一名自称是财务中介接触女事主，声称可贷款150万给她，但要先收取50万保证金，事主信以为真，分三次把50万现金交予对方，其后发现中伏报警，警拘捕一名涉案男子。

本月17日，警方接获一名29岁女事主报案，指其较早前透过社交媒体认识一名自称为算命师的陌生男子，为事主免费算命后，告诉事主将会在短期内陷入财政困难。骗徒声称有朋友可安排低息贷款，协助事主渡过难关。

其后事主收到另一名陌生男子的讯息，自称是由算命师介绍的财务中介，讹称事主需要贷款150万才能渡过难关，并随即向事主推荐低息贷款，但要先收取50万保证金。事主信以为真，按照骗徒指示向银行借取保证金，并于2026年2月12日至3月7日期间在西环分三次将50万现金交予骗徒。事主其后与家人商量后识破骗局并报警求助。

日前，骗徒再次要求13.8万元保证金，西区警区刑事部随即展开情报分析及埋伏行动。本月26日中午时分，在骗徒与事主约定交收款项时，当场以「以欺骗手段取得财产」拘捕一名涉案男子，成功阻止事主有进一步的金钱损失。

被捕人为33岁本地男子，报称为酒保。经深入调查后，发现被捕人涉及另一宗同类手法的案件，涉款约22万，目前仍被扣查。

西区警区刑事调查队第6队高级督察陈舜晴提醒，如收到自称财务中介来电或即时讯息，应主动要求核实对方身份。如骗徒自称银行职员，则可以浏览香港银行公会网页，核实银行来电的真伪；切勿随意向陌生人透露个人资料；包括姓名，身份证号码，银行账户及密码、地址及入息证明等。

「以欺骗手段取得财产」罪是严重罪行，根据香港法例第210章盗窃罪条例第17条，一经定罪最高可被判监10年。由于此类案件盛行，情节严重，警方会咨询律政司意见，就判刑向法庭申请加重刑罚，市民切勿以身试法。