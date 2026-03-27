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跨部门青衣区打击鬼油站  拘1男检4车

突发
更新时间：02:47 2026-03-27 HKT
发布时间：02:47 2026-03-27 HKT

青衣分区特遣队、葵青警区交通队、葵青警区反三合会行动组及新界南总区交通部人员周四（26日）联同消防处及海关在区内进行联合行动打击非法加油站。

行动中，人员在葵和街突击搜查四部停泊在上址的轻型货车及中型货车，发现大批入油工具，并检获约四千公升怀疑非法柴油。人员亦在上址截查一名怀疑与案件有关的六十一岁姓袁本地男子。他涉嫌违反《消防（消除火警危险）规例》、《危险品条例》及《危险品（管制）规例》，将会被检控。

该名男子同时涉嫌「无牌驾驶」及「驾驶时没有第三者保险」被警方拘捕，现正被扣留调查。案件交由青衣分区特遣队继续跟进。新界南总区交通部人员亦于行动中拖走其中两部相信不适宜在道路上驾驶的车辆。

同时，人员在货柜码头南路一停车场发现两辆载有共约四千一百公升怀疑非法汽油的轻型货车。海关根据《应课税品条例》扣查该两部轻型货车。行动仍在进行中。

 

行动中人员检获的怀疑非法柴油及汽油分别市值十三万元及十二万元。

 

消防处及海关已将涉案的非法燃油检走，并会向法庭申请充公。

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