长沙湾女生遭偷拍裙底 父揭发擒狼 事主激动哭骂：松开手俾我影你个样

长沙湾发生一宗疑偷拍裙底风化案，一名14岁中学女生在港铁站内疑遭人偷拍，幸得随行父亲及时察觉揭发，并在多名热心途人协助下，合力将涉案男子制服。被偷拍的女学生事后情绪激动，在现场痛哭斥责疑犯。

父亲一声「偷拍」 市民合力将疑人揿地

事发于今日（26日）晚上约8时05分，现场为长沙湾港铁站近一个出口位置。当时一名身穿校服的中学女生正与父亲同行，据女事主事后在网上发文指，由于她当时戴著耳机，一直未有察觉被人尾随偷拍。

直到其父亲突然高呼「偷拍」，打破车站平静，至少一名热心男途人闻讯随即上前，合力将一名身穿黑色上衣的涉案男子制服，并将其揿在地上防止逃走。

女事主崩溃哭喊 旁人安慰：「阿妹企埋一边冷静啲」

根据网上流传的片段显示，疑犯被制服后坐在地上，一直低头并用手遮挡脸部以避开镜头。遭受惊吓的女事主情绪一度失控，一边拍摄片段一边指着疑犯崩溃哭骂：「松开手，俾我影你个样！」其间有途人见状上前安慰，劝喻女事主说：「冷静啲，呢啲人唔需要咁样，阿妹企埋一边冷静啲」。

另一段片段则拍到，警员接报到场后，经初步调查将该名黑衫男子扣上手铐，由两名警员押上警车带回警署调查。

据了解，案发时18岁姓林青年与受害人同处身于往上的扶手电梯上，当时受害人穿著校服裙而林男站于受害人的身后。于乘搭扶手电梯期间，与受害人同行的爸爸发现林男将自己的手提电话放于受害人的裙底下。其爸爸于是制止被捕人及报案。其后警方到场拘捕林男。案件列为「非法拍摄或观察私密部位」，交由深水埗警区刑事调查队第八队负责调查。