Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

长沙湾女生遭偷拍裙底 父揭发擒狼 事主激动哭骂：松开手俾我影你个样

突发
更新时间：07:49 2026-03-27 HKT
发布时间：02:20 2026-03-27 HKT

长沙湾发生一宗疑偷拍裙底风化案，一名14岁中学女生在港铁站内疑遭人偷拍，幸得随行父亲及时察觉揭发，并在多名热心途人协助下，合力将涉案男子制服。被偷拍的女学生事后情绪激动，在现场痛哭斥责疑犯。

父亲一声「偷拍」　市民合力将疑人揿地

事发于今日（26日）晚上约8时05分，现场为长沙湾港铁站近一个出口位置。当时一名身穿校服的中学女生正与父亲同行，据女事主事后在网上发文指，由于她当时戴著耳机，一直未有察觉被人尾随偷拍。

直到其父亲突然高呼「偷拍」，打破车站平静，至少一名热心男途人闻讯随即上前，合力将一名身穿黑色上衣的涉案男子制服，并将其揿在地上防止逃走。

女事主崩溃哭喊 旁人安慰：「阿妹企埋一边冷静啲」

根据网上流传的片段显示，疑犯被制服后坐在地上，一直低头并用手遮挡脸部以避开镜头。遭受惊吓的女事主情绪一度失控，一边拍摄片段一边指着疑犯崩溃哭骂：「松开手，俾我影你个样！」其间有途人见状上前安慰，劝喻女事主说：「冷静啲，呢啲人唔需要咁样，阿妹企埋一边冷静啲」。

另一段片段则拍到，警员接报到场后，经初步调查将该名黑衫男子扣上手铐，由两名警员押上警车带回警署调查。

据了解，案发时18岁姓林青年与受害人同处身于往上的扶手电梯上，当时受害人穿著校服裙而林男站于受害人的身后。于乘搭扶手电梯期间，与受害人同行的爸爸发现林男将自己的手提电话放于受害人的裙底下。其爸爸于是制止被捕人及报案。其后警方到场拘捕林男。案件列为「非法拍摄或观察私密部位」，交由深水埗警区刑事调查队第八队负责调查。

 

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
时事热话
20小时前
伊朗局势｜传美伊最快周四会谈 特朗普：伊朗已同意永不拥有核武｜持续更新
02:17
伊朗局势｜特朗普宣布对伊朗能源设施打击再推迟10日 伊朗点名这六国船只可过霍峡｜持续更新
即时国际
2小时前
长沙湾女生遭偷拍裙底 父揭发擒狼 事主激动哭骂：松开手俾我影你个样
04:25
长沙湾女生遭偷拍裙底 父揭发擒狼 事主激动哭骂：松开手俾我影你个样
突发
1小时前
池袋Pokémon店│游日热点Sunshine City爆命案 男子刺死女店员后自尽
00:34
有片．池袋Pokémon店│游日热点Sunshine City爆命案 男子刺死女店员后自尽
即时国际
12小时前
东张西望｜马斯克婆婆凶东张团队：我就攞刀出嚟  识破被骗仍再被呃多廿万  誓到美国追债
东张西望｜马斯克婆婆凶东张团队：我就攞刀出嚟  识破被骗仍再被呃多廿万  誓到美国追债
影视圈
11小时前
就业寒冬「铁饭碗」？网民力荐1工种不怕被AI取代+无学历月入1.7万起：起码有饭食！
就业寒冬「铁饭碗」？网民力荐1工种不怕被AI取代+无学历月入1.7万起：起码有饭食！
饮食
18小时前
张栢芝香港机场苦候大仔画面曝光  Lucas一举动极暖男令人动容  网民：她付出有回报
张栢芝香港机场苦候大仔画面曝光  Lucas一举动极暖男令人动容  网民：她付出有回报
影视圈
15小时前
旺角兆万中心吉舖涌现沦「死场」？昔日潮流圣地不复在 旧租户慨叹：做咗10年2月都执咗
旺角兆万中心吉舖涌现沦「死场」？昔日潮流圣地不复在 旧租户慨叹：做咗10年2月都执咗
生活百科
18小时前
港男执iPhone惨变贼 好心帮忙反被屈车钱 机主贱招惹网民怒轰：好人难做｜Juicy叮
港男执iPhone惨变贼 好心帮忙反被屈车钱 机主贱招惹网民怒轰：好人难做｜Juicy叮
时事热话
17小时前
尖沙咀发利大厦卖淫猖獗 警联入境处拘128人最细15岁 包括跨性别人士
00:48
尖沙咀发利大厦卖淫猖獗 警联入境处拘128人最细15岁 包括跨性别人士
突发
12小时前