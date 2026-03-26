大埔回收场爆炸｜增至4危殆 包括送货员及3职员 皆全身多处烧伤

大埔汀角路近凤园路一间回收场，今（26日）晨11时许大爆炸，导致7人受伤，当中6人被烧伤，分别送院或自行求医。截至晚上10时，火警已增至4人情况危殆，当中包括64岁姓黄男职员、35岁巴基斯坦裔男职员、58岁姓李送货员，以及自行求医43岁姓秦女职员。

至于其余两名烧伤者，61岁姓游男客户情况稳定，46岁姓马女职员已出院。另外行动中不适送院的消防员，经治理后出院

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火警中7名伤者包括回收场4名职员、一名送货员、一名客户及一名消防员，他们送院或求医时均仍有意识。其中64岁姓黄男职员、35岁巴基斯坦裔男职员及58岁姓李送货员，他们全身多处烧伤，须由救护车送威尔斯亲王医院救治。

另外43岁姓秦女职员及61岁姓游男客户全身多处烧伤，46岁姓马女职员手烧伤，自行到大埔那打素医院求医，其中秦女伤势较重，须转至玛丽医院救治；一名消防员感到不适，亦由救护车送大埔那打素院治理。除7名伤者之外，货柜场一名59岁姓洪女职员亦在火警中受惊，但她经现场人员检查无碍后，拒绝送院。

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