元朗锦上路废车场变私烟仓 检近$2000万货拘37岁男司机

海关今日（26日）上午于元朗锦上路一带进行反私烟巡逻，发现一个废车场被用作私烟贮存仓库。行动中，海关检获约430万支怀疑未完税香烟，估计市值约1935万元，应课税值约1421万元，并拘捕一名报称为货车司机的37岁男子。

海关表示，事发时废车场内摆放一批可疑货物，同时一名男子正驾驶货车准备驶离现场，随即上前截查。人员在车内检获约90万支私烟，并拘捕该名男司机。人员将被捕男子押返废车场内的铁皮屋作进一步搜查，再检获约340万支私烟。

调查显示，不法分子刻意选择偏僻且人烟稀少的废车场作为据点，试图掩人耳目。他们在场内将私烟重新包装成待转运货物，企图增加执法部门调查及追踪的难度。

海关相信，犯罪集团的手法是先将私烟伪装成正当货物，再转送至本地其他物流仓库存放，等待机会偷运往烟草税较香港更高的海外国家或地区，以赚取差价图利。

