东涌疑现「黑衫兵团」假冒控烟办 专拣内地客讹称罚款 衞生署：已通知警方处理

内地社交平台「小红书」近日流传一宗有骗徒假冒衞生署控烟酒办职员，向吸烟游客「执法罚款」诈财事件。目击者上载照片爆料，表示日前于东涌东荟城外食肆休息期间，亲睹一批身著深色便服的神秘人员，包围一名正在吸烟的内地男游客，声称要罚款，引发网民对该批人员身份质疑。衞生署回复查询时表示，现场并非指定禁烟区，亦未曾派员到该地点执法，已通知警方处理。

据目击者描述，事发地点为东荟城外的露天区域。当时该名内地男游客正拖著行李箱，在该处吸烟，未几被约6至7名深色服装神秘人员包围，声称要处以罚款。目击者指出，事发区域未见明显禁烟标志，地面可见烟头；且同一时间现场有其他本地及外籍人士吸烟，惟该批神秘人员仅集中对内地男游客问话，令人怀疑。

怀疑假冒衞生署控烟酒办职员的人士。小红书：老样儿

目击者进一步透露，这批神秘人身上并未佩戴相关政府部门工作证，其衣著风格与行为举止亦有异，当神秘人员中一名女子发现有人拍摄时，随即转头回避镜头。而目击者离开现场时，更发现该群人员聚集在附近无人偏僻街角交头接耳。

帖文流传后引起热议，不少网民随即表示「控烟办人员会穿制服」、「假的，之前碰到过。但被我一口流利的普通话脏话骂了」、「一定是假工作人员，不懂得的人还真的会给钱给他们，千万别上当，不要给。就算真罚款，也是有罚款单的」、「香港罚钱是开票，自己去交的，不会当面收钱」。



衞生署回复查询时表示，照片有关地点并不属于《吸烟（公众衞生）条例》所指定的禁止吸烟区。 衞生署控烟酒督察亦未有在该地点执法。就社交媒体上指有人涉嫌冒认执法人员，衞生署控烟酒办公室已通知警方处理。

事件在内地社交平台「小红书」引起讨论。小红书：老样儿

衞生署：便衣人员开罚单时 会出示职员证表明身份

衞生署提醒市民，现时《吸烟（公众衞生）条例》下法定禁烟区涵盖的范围包括所有食肆的室内地方、室内工作间、公众场所的室内地方等，以及一些室外场所，例如公众游乐场地、泳滩、公共运输交汇处及巴士总站等。自2026年起，禁烟范围进一步扩大至指定处所的专用出入口三米范围内，同时在排队轮候公共交通公具时亦禁止吸烟。 因应执法行动需要，控烟酒办督察会穿著便衣执法。穿著便衣的执法人员在向违例吸烟人士发出定额罚款通知书时，会出示衞生署职员证，以表明其身份。

由2026年1月1日至2月28日，衞生署控烟酒办公室共巡查超过7,000次，并就违例吸烟行为发出1,291张定额罚款通知书。

衞生署强调，控烟酒办便衣人员开罚单时，会出示职员证表明身份。衞生署资料图片