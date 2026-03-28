辅警出更｜科大副教授中年未言退投身前线 大学生施展所学帮助市民

香港辅助警察队今日举行结业会操，见证新一批辅警警员毕业，正式投入警务工作，两位学员日前分享投考辅警的心路历程，其中五旬大学副教授施天艺表示，希望以辅警身份维护社会安全之余，亦将前线警务工作经验融入教学，启发师生关注社会事务；修读社会学的大学生辅警欧天颖承诺，平日所学有助她成为一名具备人文关怀的辅警，相信处理案件时有助深入了解事件原因，可更有效地帮助市民。

现年52岁的香港科技大学公共政策学部及大数据研究所副教授、内地事务处主任施天艺表示，年轻时对警务工作抱持敬意，响往能够站在最前线保护市民，贡献社会，这份初心从未熄灭，多年来从事高等教育及公共政策研究、与来自各地的学者与学生交流，更让他深刻体会社会稳定与法治精神的重要，于是决定投考辅警，以另一身份和方式参与公共服务。

两位学员日前接受传媒访问，分享投考辅警的心路历程。 曾志恒摄

370小时的训练过程紧凑而具挑战性，涵盖体能、纪律、警务技巧及应变训练。施天艺指出，他以初学者心态投入学习，让他重新体会团队合作、纪律执行与决策判断的重要性，「这些训练不仅提升了他的自我管理能力，也深化他对前线警务工作的理解。」

施天艺续称，未来，他将以教育工作者、行政人员和辅警三重身份服务香港，希望将前线警务工作经验融入教学，启发师生关注社会事务，推动科研与警务工作的结合，促进科技应用，同时以辅警身份与正规警员并肩维护社会安全，回馈家园。

施天艺希望将前线警务工作经验融入教学，启发师生关注社会事务。

说到较年长才当辅警，施天艺指在大学经常面对学生，与其他年轻学员没有代沟，更可将其经验分享给他们，「构成一个很窝心的团队，训练生活记忆犹新。」

另一名毕业辅警欧天颖就读社会学学士课程3年级，自幼梦想成为警察，亦早已具备警务人员所需的特质。她透露，小学3年级时参加学校水运会，被选中加入泳队训练，曾代表学校和泳会参加比赛，当时严谨密集的训练让她学会自律和坚持，「身为泳队成员，即使放学后很疲累，仍要准时练习，同时还要温习功课、控制饮食，这段经历锻练了耐力和抗压能力，学会遇到挫折从不轻言放弃」。

欧天颖表示，担任辅警是对维护社会稳定的一份承诺。

今日开始成为辅警队一员，她认为这是对维护社会稳定的一份承诺，强调辅警训练让她学会在处理危机时保持冷静、与市民互动时抱持同理心，并在严格的团队纪律中培养责任感和自律。

作为修读社会学的大学生，欧天颖一直学习不同社群的文化和行为模式，对社会问题亦更为关注。她相信，这些经历和知识会让她成为具备人文关怀的辅警，在处理案件时有助与市民沟通，以及深入了解事件原因和协助处理问题。

记者 曾志恒 戚伟达

两位学员日前接受传媒访问，分享投考辅警的心路历程。

两位学员日前接受传媒访问，分享投考辅警的心路历程。