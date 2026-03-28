Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辅警出更｜科大副教授中年未言退投身前线 大学生施展所学帮助市民

突发
更新时间：00:01 2026-03-28 HKT
发布时间：00:01 2026-03-28 HKT

香港辅助警察队今日举行结业会操，见证新一批辅警警员毕业，正式投入警务工作，两位学员日前分享投考辅警的心路历程，其中五旬大学副教授施天艺表示，希望以辅警身份维护社会安全之余，亦将前线警务工作经验融入教学，启发师生关注社会事务；修读社会学的大学生辅警欧天颖承诺，平日所学有助她成为一名具备人文关怀的辅警，相信处理案件时有助深入了解事件原因，可更有效地帮助市民。

现年52岁的香港科技大学公共政策学部及大数据研究所副教授、内地事务处主任施天艺表示，年轻时对警务工作抱持敬意，响往能够站在最前线保护市民，贡献社会，这份初心从未熄灭，多年来从事高等教育及公共政策研究、与来自各地的学者与学生交流，更让他深刻体会社会稳定与法治精神的重要，于是决定投考辅警，以另一身份和方式参与公共服务。

两位学员日前接受传媒访问，分享投考辅警的心路历程。 曾志恒摄
两位学员日前接受传媒访问，分享投考辅警的心路历程。 曾志恒摄

370小时的训练过程紧凑而具挑战性，涵盖体能、纪律、警务技巧及应变训练。施天艺指出，他以初学者心态投入学习，让他重新体会团队合作、纪律执行与决策判断的重要性，「这些训练不仅提升了他的自我管理能力，也深化他对前线警务工作的理解。」

施天艺续称，未来，他将以教育工作者、行政人员和辅警三重身份服务香港，希望将前线警务工作经验融入教学，启发师生关注社会事务，推动科研与警务工作的结合，促进科技应用，同时以辅警身份与正规警员并肩维护社会安全，回馈家园。

施天艺希望将前线警务工作经验融入教学，启发师生关注社会事务。
施天艺希望将前线警务工作经验融入教学，启发师生关注社会事务。

说到较年长才当辅警，施天艺指在大学经常面对学生，与其他年轻学员没有代沟，更可将其经验分享给他们，「构成一个很窝心的团队，训练生活记忆犹新。」

另一名毕业辅警欧天颖就读社会学学士课程3年级，自幼梦想成为警察，亦早已具备警务人员所需的特质。她透露，小学3年级时参加学校水运会，被选中加入泳队训练，曾代表学校和泳会参加比赛，当时严谨密集的训练让她学会自律和坚持，「身为泳队成员，即使放学后很疲累，仍要准时练习，同时还要温习功课、控制饮食，这段经历锻练了耐力和抗压能力，学会遇到挫折从不轻言放弃」。

欧天颖表示，担任辅警是对维护社会稳定的一份承诺。
欧天颖表示，担任辅警是对维护社会稳定的一份承诺。

今日开始成为辅警队一员，她认为这是对维护社会稳定的一份承诺，强调辅警训练让她学会在处理危机时保持冷静、与市民互动时抱持同理心，并在严格的团队纪律中培养责任感和自律。

作为修读社会学的大学生，欧天颖一直学习不同社群的文化和行为模式，对社会问题亦更为关注。她相信，这些经历和知识会让她成为具备人文关怀的辅警，在处理案件时有助与市民沟通，以及深入了解事件原因和协助处理问题。

记者　曾志恒　戚伟达

两位学员日前接受传媒访问，分享投考辅警的心路历程。
两位学员日前接受传媒访问，分享投考辅警的心路历程。
两位学员日前接受传媒访问，分享投考辅警的心路历程。
两位学员日前接受传媒访问，分享投考辅警的心路历程。

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
东铁线受阻．最新车务安排｜旺角东至大围站暂停服务 港铁免费接驳巴士正来往九龙塘至大围站
01:15
东铁线有人进入路轨范围 旺角东至大围站一度暂停 经处理后陆续全线恢复
突发
5小时前
东铁线受阻｜行驶中列车车尾紧急出口被打开 35岁男隧道内触电烧伤命危
01:15
东铁线受阻｜行驶中列车车尾紧急出口被打开 35岁男隧道内触电烧伤命危
突发
2小时前
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
时事热话
2026-03-26 13:32 HKT
WeChat Pay HK宣布联同深圳市南山区商务局推出「2026年南山区入境消费券活动」，由4月1日至6月30日向用户派发总值逾千万港元之电子消费券。 Edit caption
复活节豪派千万南山区消费券 餐饮零售及南山海岸城4折！奈雪、盒马、京东Mall全覆盖
生活资讯
12小时前
东铁线受阻｜大围站再现人山人海 被困车厢长者难忍人有三急 热心市民帮手遮掩
01:46
东铁线受阻｜大围站再现人山人海 被困车厢长者难忍人有三急 热心市民帮手遮掩
突发
5小时前
韩星李尚宝逝世终年44岁 死因成谜警方介入调查 生前患抑郁症 2022年卷入吸毒事件
韩星李尚宝逝世终年44岁 死因成谜警方介入调查 生前患抑郁症 2022年卷入吸毒事件
影视圈
6小时前
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限/商户名单
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限
生活百科
12小时前
前《东张西望》移加主持容羡媛举家回港 奶奶不幸中风入院抢救 晒全家福集气：佢好叻
前《东张西望》移加主持容羡媛举家回港 奶奶不幸中风入院抢救 晒全家福集气：佢好叻
影视圈
10小时前
TVB小花胡美贻32岁生日泄「蜜」！高调晒男友4亿独立屋豪宅 传与谢玲玲同住有望做百亿新抱
TVB小花胡美贻32岁生日泄「蜜」！高调晒男友4亿独立屋豪宅 传与谢玲玲同住有望做百亿新抱
影视圈
7小时前
就业寒冬「铁饭碗」？网民力荐1工种不怕被AI取代+无学历月入1.7万起：起码有饭食！
就业寒冬「铁饭碗」？网民力荐1工种不怕被AI取代+无学历月入1.7万起：起码有饭食！
饮食
8小时前