大埔回收场爆炸│现场过多风煤樽 不小心处理喷雾气瓶肇祸

大埔汀角路回收场大爆炸意外，初步相信有人不小心处理小型喷雾气瓶，及过量储存风煤樽有关，消防不排除采取执法行动。消防在场救出4名伤者，三名男伤者严重烧伤，另一消防员在救火时感到头晕不适。

消防处交代火警情况。蔡楚辉摄

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消防处大埔消防局局长张乐恒表示，今（26日）晨11时01分，大埔汀角路与凤园路一处回收场发生火警，四分钟后抵达现场，现场为一个10米乘20米的地方，里面有一个8米乘3米的双层铁皮屋，起火位置是一个废铁压缩装置。

消防处交代火警情况。蔡楚辉摄

他又说，消防处调派25部消防车、29部救护车，出动176名消防员及救护员，动用两条喉及两喉烟帽队，并有一条喉在火场外围防止火势蔓延，同时出动灭火机械人和无人机协助救火及探测工作。

他指出，火警于中午12时37分大致救熄，目前仍在火场进行降温，以防死灰复燃。消防共救出四名伤者，另外一名消防人员感到不头晕适送院。至于起火原因，初步怀疑有人不小心、不安全处理回收得来的小型喷雾气瓶，并在场发现怀疑过量风煤樽，如果证实有过量储存情况，会采取执法行动。

消防处大埔救护站主管杨培凯表示，救护人员在场将伤者进行分流，在场发现四名伤者，其中三名伤者伤势严重，主要是身体多处有二级烧伤，另一女士目击事故受惊，拒绝送院。另一不适消防员送院后情况稳定。

警方大埔分区行动及支援小队高级督察姚祖儿表示，警方于今日早上约11点，接获多个市民报案，指大埔汀角路与凤园路交界的一个废铁回收场发生火警及冒出浓烟。警方迅速到场处理，并于现场实施交通管制措施。同时，消防同事亦展开救援行动。行动中，警方共派出60名警务人员，包括新界北冲锋队和大埔警区人员到场处理。因应行动，警方现时于汀角路近大发街（往大美笃方向）及凤园路一带实施交通管制。