大埔汀角路回收场大爆炸 烈焰冲天 4人受伤送院 一人危殆

今（26日）晨11时许，大埔汀角路与凤园路一间回收场，突然发生大爆炸，烈焰浓烟冒出，三名男子走避不及烧伤，另一名消防员不适，合共4人送院，消防到场开喉灌救，派出两条喉及两队烟帽队到场扑救，工人纷纷逃生，附近一带疏散约100人。

网上图片所见，现场火势猛烈，浓烟席卷半空。据了解，多名报案者报称听到多次爆炸声。

火警中至少有3人受伤，其中一名63岁姓黄男工人三级烧伤、一名58岁姓李男工人二级烧伤，另一名35岁非华裔男子亦都受伤，他们全被送往威尔斯亲王医院治理，其中李男情况危殆。另一名女工受惊不适，在场检查后拒绝送院。另一消防员在救火时头晕不适送院。

张小姐在回收场附近村屋居住，她忆述听到巨响，赫见回收场火势猛烈，她与其他街坊往安全地方暂避。她离远见到火势受控，但仍有浓烟冒出，表示不敢回村：「呢一刻我都仲未够胆返去，希望冇事呀！」

消防处表示今日上午11时01分接获报告，指大埔凤园路附近一个回收场发生火警。消防人员正进行灭火行动。如市民受到随风飘散的烟雾和异味影响，请尽量留在室内及关闭门窗，并保持镇定。