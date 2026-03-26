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大埔汀角路回收场大爆炸 烈焰冲天酿7伤 58岁送货员全身烧伤命危

突发
更新时间：20:05 2026-03-26 HKT
发布时间：11:32 2026-03-26 HKT

大埔汀角路与凤园路一间回收场，今（26日）晨11时许突然发生大爆炸。现场火势猛烈，浓烟席卷半空，多人报案表示听到多次爆炸声。消防接报赶至，动用两条喉及两队烟帽队扑救，回收场附近约300人亦自行疏散到安全位置，至中午12时半左右火势被大致救熄。

火警导致7人受伤，分别自行前往或由救护车送大埔那打素医院救治，其中一名58岁男送货员全身严重烧伤，情况危殆。

相关报道：大埔回收场爆炸｜现场过多风煤樽 不小心处理喷雾气瓶肇祸

多人全身烧伤 58岁送货员命危

7名伤者包括回收场4名职员、一名送货员、一名客户及一名消防员，他们送院或求医时均仍有意识。其中64岁姓黄男职员、35岁巴基斯坦裔男职员及58岁姓李送货员，他们全身多处烧伤，须由救护车送院救治，其中李男经抢救后情况仍然危殆。

另外43岁姓秦女职员及61岁姓游男客户全身多处烧伤，46岁姓马女职员手烧伤，自行到医院求医；一名消防员感到不适，由救护车送院治理。除7名伤者之外，货柜场一名59岁姓洪女职员亦在火警中受惊，但她经现场人员检查无碍后，拒绝送院。

附近村民：未够胆返去

张小姐在回收场附近村屋居住，她忆述听到巨响，赫见回收场火势猛烈，她与其他街坊往安全地方暂避。她离远见到火势受控，但仍有浓烟冒出，表示不敢回村：「呢一刻我都仲未够胆返去，希望冇事呀！」

火警期间浓烟冲天，消防处曾呼吁市民，如受到随风飘散的烟雾和异味影响，应尽量留在室内及关闭门窗，并保持镇定。

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