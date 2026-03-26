海关深水埗联合反私烟宣传 巡苏屋邨元州邨介绍完税标签制度

香港海关昨日（25日）与深水埗区区议员、衞生署控烟酒办公室及房屋署，在深水埗苏屋邨及元州邨进行联合反私烟宣传活动，并讲解完税标签制度。

海关人员于屋邨范围内巡查，并向居民介绍海关打击私烟的工作和私烟相关罪行的新罚则，包括最高罚则已提高至罚款200万元及监禁七年，以及携带超额香烟入境而不报关，最少会被罚款5,000元甚或监禁。

人员亦向区议员、居民、报贩及香烟零售商贩介绍香港将施行的完税标签制度。海关已于本年初完成为期三个月的完税标签制度先导计划，部门会继续与各持份者保持紧密沟通，持续优化制度设计及执行细节。海关计划于今年第四季实施首阶段的完税标签制度，并于2027年第二季全面推行有关制度，期望有效区分已完税和未完税香烟，打击「白牌烟」。

海关呼吁市民切勿以身试法买卖私烟或派发私烟传单。如发现怀疑私烟活动，应尽快向香港海关举报。