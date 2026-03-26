Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

荃湾杨屋道商厦冷气技工5呎梯堕地 昏迷送院

突发
更新时间：10:13 2026-03-26 HKT
发布时间：10:13 2026-03-26 HKT

荃湾发生工业意外。今日（26日）早上9时18分，警方接报指杨屋道88号一商业大厦内，一名男工人于单位工作期间，由5呎高的梯堕下受伤。救援人员到场，发现男工人有呼吸脉搏但昏迷，连忙将他送往玛嘉烈医院抢救。警方正调查事件。

据了解，伤者65岁，是一名冷气技工。工业伤亡权益会对事件表示感到难过，事后已派员赶抵医院跟进并接触家属。该会指过去三年内，至少发生5宗从梯上堕下严重意外，造成4死1重伤；重申所有梯具仅适合作为上落通道，切勿以「A字梯」或「直梯」等作为工作平台。而雇主必须为员工提供符合安全标准的工作台，例如梯台及流动式工作台，并确保员工在进行离地工作时有安全帽可供配戴，以保障安全。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞生活4点细节「形成舒服节奏」 网民同感：真的好爱香港
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞4点生活细节 网民同感：真的好爱香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
前TVB「综艺女神」经历失婚渴求母子恋 脱去背心真空上阵 超震撼上围双手遮唔晒
前TVB「综艺女神」经历失婚渴求母子恋 脱去背心真空上阵 超震撼上围双手遮唔晒
影视圈
19小时前
前TVB「御用小人物」移居外地创饮食王国 驾数百万劳斯莱斯霸气返舖 曾破产中风遇低潮
前TVB「御用小人物」移居外地创饮食王国 驾数百万劳斯莱斯霸气返舖 曾破产中风遇低潮
影视圈
4小时前
男子租度假屋游休假，嬉水后全身湿透摘野莓，误碰灯柱触电亡。梁国峰摄
梅窝地盘工休假度假屋游玩 嬉水后摘野莓误碰灯柱触电亡
突发
3小时前
东张西望｜八旬老妇上网识到美国首富马斯克？为名车礼物过数5万  狂闹儿子：钱使晒我嘅事
东张西望｜八旬老妇上网识到美国首富马斯克？为名车礼物过数5万  狂闹儿子：钱使晒我嘅事
影视圈
15小时前
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
饮食
2026-03-24 15:48 HKT
澳门消委会评测15款卫生卷纸 这3款柔软度高/触感舒适 4款易塞马桶？
澳门消委会评测15款卫生卷纸 这3款柔软度高/触感舒适 4款易塞马桶？
食用安全
2026-03-25 11:30 HKT
宏福苑听证会｜竞委会：不排除出现两个或以上围标集团 围标涉欺诈 勿罚款了事︱持续更新
社会
3小时前
星岛申诉王 | 德福五尸命案凶宅230万拍卖 「鬼王」到场争夺 仅4口价即告流拍
01:53
星岛申诉王 | 德福五尸命案凶宅230万拍卖 「鬼王」到场参与 仅4口价即告流拍
申诉热话
20小时前
雪山救狐狸︱AI片爆红全网播量破50亿 解放军蹭热度搞二次创作︱有片
00:46
雪山救狐狸︱AI片爆红全网播量破50亿 解放军赶潮流搞二次创作︱有片
即时中国
6小时前