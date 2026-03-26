荃湾商厦男工人爬梯拆百叶窗堕地 昏迷送院抢救

荃湾发生工业意外。今日（26日）早上9时18分，警方接报指杨屋道88号一商业大厦内，一名65岁姓伍男装修工人于单位拆除百叶窗，其间从一条长梯离地1.9米堕下，导致头及手受伤。救援人员到场，发现男工人有呼吸脉搏但昏迷，连忙将他送往玛嘉烈医院抢救。警方正调查事件。

工业伤亡权益会对事件表示感到难过，事后已派员赶抵医院跟进并接触家属。该会指过去三年内，至少发生5宗从梯上堕下严重意外，造成4死1重伤；重申所有梯具仅适合作为上落通道，切勿以「A字梯」或「直梯」等作为工作平台。而雇主必须为员工提供符合安全标准的工作台，例如梯台及流动式工作台，并确保员工在进行离地工作时有安全帽可供配戴，以保障安全。