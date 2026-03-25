深水埗赤膊男涉偷女子手机 警员赶至制服

深水埗福华街116号对开，今日（3月25日）晚上8时许，一名男子怀疑盗窃一名女子手提电话被截停。网上图片所见，涉案男子赤裸上身，被多名街坊包围，其后警员到场将男子制服。目前警方已将涉案男子拘捕。目前案件经过及原因仍在调查，由深水埗警区刑事调查队跟进。事件中男子因情绪激动，被送往明爱医院检查。

涉案男子于福华街被截停。FB：Tsz Kin Yeung@香港交通及突发事故报料区

警员赶至制服疑犯。FB：Tsz Kin Yeung@香港交通及突发事故报料区