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警葵涌邨打击非法街头赌博 4人被捕最老82岁

突发
更新时间：22:01 2026-03-25 HKT
发布时间：22:01 2026-03-25 HKT

葵涌分区军装巡逻小队今日（25日）上午在葵涌邨一带展开打击非法街头赌博行动，拘捕3名本地男子及1名本地女子，年龄介乎59至82岁，涉嫌在赌场以外任何场所或在街道上进行赌博。

他们已各被检控一项「在赌场以外任何场所或在街道上进行赌博」罪，案件将于4月16日在西九龙裁判法院提堂。人员于行动中检获怀疑赌具及少量现金。

警方拘捕4名男女，年龄介乎59至82岁。警方提供
警方拘捕4名男女，年龄介乎59至82岁。警方提供
警方拘捕4名男女，年龄介乎59至82岁。警方提供
警方拘捕4名男女，年龄介乎59至82岁。警方提供

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