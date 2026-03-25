警葵涌邨打击非法街头赌博 4人被捕最老82岁

葵涌分区军装巡逻小队今日（25日）上午在葵涌邨一带展开打击非法街头赌博行动，拘捕3名本地男子及1名本地女子，年龄介乎59至82岁，涉嫌在赌场以外任何场所或在街道上进行赌博。

他们已各被检控一项「在赌场以外任何场所或在街道上进行赌博」罪，案件将于4月16日在西九龙裁判法院提堂。人员于行动中检获怀疑赌具及少量现金。

警方拘捕4名男女，年龄介乎59至82岁。警方提供

警方拘捕4名男女，年龄介乎59至82岁。警方提供