酒店房沦私烟加热烟集散仓 海关拘两团伙8男检$380万货

海关人员过去一连两日（3月23及24日）打击不法之徒利用酒店房储存私烟，在2间酒店里面侦破7宗私烟案件，共检获约66万支怀疑私烟、29万支加热烟，估计市值约380万元，私烟应课税值约220万元，并拘捕两个团伙合共8名怀疑涉案男子。

其中6宗案件，关员透过情报分析和深入调查，锁定天水围一酒店内6间可疑房间，至周一（3月23日）傍晚，关员见时机成熟，派员突击搜查，拘捕1名正在搬运私烟的男子，在其手持行李箱里检获8000支怀疑私烟。其后关员同时搜查其他房间，再拘捕多3名男子。4男介乎33至44岁，关员在6间房内共发现53万支怀疑私烟及29万支加热烟。

其余一宗案件则是与警务处葵青区刑事部联手。经警方情报分析和海关深入调查后，在昨日（3月24日）下午关员突击搜查葵涌一酒店房间，检获12万支怀疑私烟，并拘捕房内4男（23至46岁）。

海关税收罪案调查科税收调查第二组调查主任蔡卓勋表示，留意到私烟集团利用旅客，将大批私烟分散偷运入境，然后预订多间酒店房作为集散点，将私烟分批暂存。经整理及装箱后，以蚂蚁搬家形式分发私烟，企图减低被海关一网打尽风险。海关会继续追查私烟来源和去向，不排除更多人被捕。

海关强调，会继续根据风险评估和情报分析，从源头堵截私烟，及透过针对储存及分销贩卖多管齐下的执法策略，致力打击私烟。海关强调，买卖私烟均属违法。根据《应课税品条例》，任何人若处理、管有、售卖或购买私烟，即属违法，一经定罪，最高可被判罚款200万元及监禁7年。